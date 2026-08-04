Vídeo: astro do Madrid nos braços de Barcelona - Mbappé gera polêmica com a namorada antes de voltar a Madri

O astro do Real Madrid, o francês Kylian Mbappé, e a modelo espanhola Ester Expósito voltaram aos holofotes, após aparecerem em Barcelona durante uma nova escapada romântica, no âmbito de uma série de viagens em conjunto que reforçaram a ideia de um relacionamento amoroso estável entre eles.

O jornalista espanhol Javi Hoyos publicou um vídeo nas redes sociais que mostra imagens captadas por uma conta especializada em roteiros de viagem, nas quais o casal aparece passeando dentro da Sagrada Família, um dos monumentos históricos mais famosos e visitados da Espanha, em momentos íntimos enquanto ouviam as explicações dos guias turísticos.

Barcelona: última parada antes do retorno aos gramados

Mbappé escolheu a cidade catalã como destino para encerrar suas férias de verão, entrando na etapa final delas antes de retornar aos seus compromissos esportivos com o Real Madrid em preparação para o início da nova temporada.

Barcelona, com sua mistura única de cultura, arquitetura e privacidade, tornou-se o lugar ideal para uma visita romântica que combina tranquilidade e ricas experiências culturais, especialmente por sua proximidade geográfica com Madri, o que a torna um destino perfeito para o jogador francês nos últimos dias de suas férias.

Passeio exclusivo na Sagrada Família

Durante sua estadia na cidade catalã, Mbappé e Ester Expósito aproveitaram a oportunidade para desfrutar de um passeio exclusivo, acompanhados por um guia turístico, na Sagrada Família, a célebre obra-prima arquitetônica do arquiteto catalão Antoni Gaudí.

As imagens vazadas mostram os dois passeando dentro da igreja, ouvindo com atenção as explicações dos guias e contemplando com cuidado seus detalhes arquitetônicos únicos, em uma cena que reflete o interesse comum que ambos têm por arte e cultura.

Imagens vazadas confirmam a presença

As imagens, captadas discretamente por outros visitantes da igreja, foram suficientes para reacender o interesse da mídia pelo casal, que continua a priorizar a privacidade apesar da atenção midiática constante que os cerca.

As imagens vazadas mostraram o casal entrando nos pátios da igreja e trocando momentos íntimos durante o passeio, em uma cena que reflete a natureza do sólido relacionamento que os une longe dos holofotes.

Múltiplas viagens confirmam a estabilidade do relacionamento

Apesar de nenhuma das partes ter confirmado oficialmente o relacionamento, as imagens e as viagens que compartilharam nos últimos meses reforçaram a ideia de um relacionamento amoroso estável entre eles.

De Paris a Miami, passando por diversas cidades europeias, o casal realizou uma série de viagens que despertaram o interesse do público e da mídia, em um indício claro de que o relacionamento entre eles evolui de forma constante.