Vídeo: Assim como o grande Haaland... Ferdinand zomba dos críticos de Ronaldo: “Cala a boca”

Rio Ferdinand nunca escondeu sua admiração por Cristiano Ronaldo nem a amizade que mantém com ele. Ontem, terça-feira, depois de ver seu amigo marcar dois gols contra o Uzbequistão, o ex-zagueiro do Manchester United não conseguiu conter seus sentimentos em relação ao ex-companheiro dos Red Devils.

Ferdinand acessou o site X e publicou várias mensagens comemorando o desempenho do capitão da seleção portuguesa, que mais uma vez deixou sua marca na Copa do Mundo.

A primeira reação veio após o gol com que Ronaldo abriu o placar. Ferdinand resumiu tudo com um grito: “Viva Ronaldo!”.

Em seguida, após o segundo gol de Nuno Mendes, ele partiu para a ironia, dizendo: “Mas o Cristiano não é um jogador coletivo”. A mensagem faz referência a uma crítica que há muito persegue Cristiano Ronaldo: ele não permite que seus companheiros cobrem as faltas.

Após o segundo gol de Cristiano, Ferdinand anexou seis emojis sorridentes com uma breve mensagem: “E mais um gol!”.

Não precisou de mais nada para deixar claro o que vê: um jogador de 41 anos que continua aparecendo onde deveria estar, na Copa do Mundo, com a seleção de Portugal, em uma noite que reacendeu a polêmica sobre sua forma física.

Leia também: 120 milhões... Barcelona responde à oferta saudita por Raphinha

O jornal *Marca* comentou a “defesa de Ferdinand” a Ronaldo por meio dessas mensagens e informou que ele publicou posteriormente um vídeo no qual falava, desta vez, em tom sério, dizendo: “Cristiano! Meu Deus, ele está falando sério: Cristiano Ronaldo já deixou sua marca nesta edição da Copa do Mundo. E sabem de uma coisa? Para todos os céticos... como vocês podem duvidar de um homem a caminho dos mil gols? O jogador português com mais gols na Copa do Mundo: ele acabou de ultrapassar o grande Eusébio”.

E acrescentou: “O único jogador vivo que marcou em seis edições da Copa do Mundo. Dizerem que esse cara está completamente acabado, que não deveria jogar, que prejudica a equipe, etc... Não há muitos atacantes neste planeta que se movimentem dessa maneira. O timing, o momento perfeito para arrancar e chutar dessa maneira. Depois, o segundo gol: um homem de 41 anos correndo atrás de um jovem zagueiro, na Copa do Mundo, para chutar como Haaland. O grande Haaland”.

E Ferdinand continuou: “Vamos curtir esses jogadores. Não vamos criticá-los, vamos curtir! E eu adoro ver isso. E sabem de uma coisa? Para aqueles que odeiam isso...”, e o final veio em meio a risadas, quando Ferdinand olhou diretamente e gritou, rindo, para aqueles que vinham discutindo o lugar de Cristiano em Portugal há algum tempo e disse: “Cala a boca!”.

Leia também:

Vídeo: Kane causa espanto geral... Será que o “Mago de Gana” cumpriu sua promessa?

Como ele respondeu à pergunta difícil?… O técnico de Portugal reage à comparação entre Messi e Ronaldo