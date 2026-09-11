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Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Vídeo: após três partidas em silêncio, Mastantuono enfim explode com a camisa da Fiorentina

Venezia x Fiorentina
Venezia
Fiorentina
Campeonato Italiano
Itália

Dois gols magníficos

O argentino Franco Mastantuono marcou seu primeiro gol com a camisa da Fiorentina durante o confronto contra o Venezia, nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Italiano, garantindo ao seu time uma vantagem emocionante por 2 a 1.

O gol de Mastantuono, emprestado pelo Real Madrid, saiu de maneira marcante, depois que ele recebeu duas bolas consecutivas pelo lado direito, aos 29 e aos 30 minutos, finalizando nas duas vezes com o pé esquerdo de fora da área e superando o goleiro do Venezia.

O atacante argentino fazia uma partida forte, antes de deixar sua primeira marca de artilheiro com o time, em sua quarta aparição pelo Campeonato Italiano com a camisa da Fiorentina.

O início goleador de Mastantuono coincidiu com a estreia do novo treinador Paolo Vanoli, que assumiu o comando do time no lugar de Grosso, após o começo tropeçado da Fiorentina, que não conquistou nenhum ponto em suas três primeiras partidas na competição.

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