Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1048555098.jpgRevierfoto

Traduzido por

Vídeo: Após sua comemoração frenética... o rei da Espanha decide assistir à final da Copa do Mundo

Espanha
Copa do Mundo
Espanha x A definir
França x Espanha
França
Espanha
EUA
França

Forte apoio à seleção espanhola após a vitória sobre a França

O monarca espanhol, o rei Felipe VI, se prepara para viajar aos Estados Unidos da América para assistir à final da Copa do Mundo de 2026, marcada para o próximo domingo no Estádio de East Rutherford, nos arredores de Nova York.

O Palácio Real confirmou hoje, quarta-feira, em comunicado à Agência France-Presse, que o rei assistirá à partida acompanhado de sua família, afirmando: “Os quatro irão juntos”, referindo-se ao rei Felipe VI, sua esposa, a rainha Letícia, e suas duas filhas, as princesas Leonor e Sofia.

A presença da família real ocorre após a classificação da seleção espanhola para a final, graças à merecida vitória sobre a França por 2 a 0 na semifinal disputada na noite de terça-feira no Texas, ficando a apenas um passo de conquistar seu segundo título na história da Copa do Mundo, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra.

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, revelou após a partida ter recebido uma ligação do rei Felipe VI. De la Fuente disse: “É uma grande honra que nosso rei entre em contato conosco e nos demonstre constantemente seu interesse e incentivo. Fomos nós que trouxemos alegria para todo um país”.

O rei assistiu à partida da semifinal com sua família em Barcelona e apareceu em um vídeo que circulou pela internet comemorando com grande entusiasmo, ao lado de sua esposa e filhas, após o gol que garantiu a classificação para a final.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
team-logo
A definir
A definir
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google