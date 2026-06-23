Vídeo: Apesar dos dois gols do Uzbequistão... Estrela da Arábia Saudita: Ronaldo não é o melhor... e Messi faz a diferença

Ahmed Atef, ex-astro do futebol saudita, recusou-se a considerar Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, o melhor, apesar dos dois gols que marcou contra o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026, afirmando que seu rival argentino, Lionel Messi, é melhor do que ele.

Ronaldo liderou a seleção de Portugal na vitória por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, na partida disputada nesta terça-feira, no estádio de Houston, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Atif disse, em declarações ao programa “Dorina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”, após o término da partida: “Messi marca do nada, ele mesmo cria as jogadas, já que Ronaldo, nessa idade, precisa de alguém que crie oportunidades para ele”.

Ele acrescentou: “Ronaldo é uma lenda, e ninguém pode falar mal dele, pois é uma das lendas do futebol, mas Messi é diferente”.

E concluiu: “Ronaldo é o segundo melhor jogador do mundo de todos os tempos, atrás apenas de Messi, pois é Messi quem faz tudo em campo: cria jogadas, dribla, chuta e lidera a Argentina à vitória”.

Quando questionado sobre suas previsões quanto ao vencedor entre Messi e Ronaldo caso se enfrentassem na Copa do Mundo de 2026, Atef disse: “Prevejo a vitória da Argentina, e não da Portugal”.

Vale lembrar que as seleções de Portugal e da Argentina podem se enfrentar nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, caso superem as partidas das oitavas e das quartas de final, respectivamente.