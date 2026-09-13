Phil Foden, astro do Manchester City, provocou alguns torcedores do Manchester United enquanto deixava o estádio de Old Trafford, após a vitória do City no clássico (1 a 0), na noite de domingo, em Old Trafford, pela quarta rodada da Premier League.

Foden recebeu cartão vermelho direto por acertar um chute em Bruno Fernandes, capitão do United, aos 23 minutos, deixando a equipe de Enzo Maresca diante da difícil missão de manter o início perfeito na Premier League.

Mas Erling Haaland conduziu o City à valiosa vitória com um gol polêmico, fazendo o time dos Citizens seguir com aproveitamento perfeito (12 pontos) em 4 partidas, empatado na liderança com o Arsenal.

Enquanto isso, o United continua estacionado na 13ª posição, com apenas 4 pontos, e ficou evidente que Foden não teve muita empatia enquanto abria caminho para deixar o estádio do adversário.

Foden apareceu em um vídeo após a partida, sorrindo e indicando com os dedos o resultado de 1 a 0, diante da torcida do Manchester United, do lado de fora do estádio, ignorando as vaias altas dirigidas a ele.

Foden havia escrito no "X" após o fim do clássico: "Uma atuação incrível dos jogadores. Estou muito decepcionado por não ter conseguido cumprir meu papel da forma correta. Orgulhoso de pertencer ao azul".

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