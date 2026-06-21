Vídeo: Apenas 4 minutos... O Japão surpreende a Tunísia e Renard com um gol polêmico

A seleção tunisiana começou sua primeira partida sob o comando do francês Hervé Renard de forma infeliz, ao sofrer um gol logo no início contra o Japão, após apenas 4 minutos, no confronto disputado pela segunda rodada da fase de grupos do Grupo 6 da Copa do Mundo de 2026.

O gol japonês saiu rapidamente, marcado por Daichi Kamada aos quatro minutos, depois que ele aproveitou um passe preciso de Kito Nakamura dentro da área para mandar a bola para o fundo da rede, colocando os “Samurais” à frente por 1 a 0.

Os jogadores da Tunísia contestaram a validação do gol, alegando que Kamada havia empurrado um adversário antes do chute, mas o árbitro decidiu mantê-lo.

A Tunísia esteve perto de abrir o placar momentos antes do gol japonês, quando Hanbal Al-Majbari disparou um chute forte que passou rente à trave aos três minutos, antes que a seleção japonesa castigasse seu adversário com um gol precoce que atrapalhou os planos das “Águias de Cartago”.

A partida reveste-se de especial importância para a Tunísia, por ser a primeira do técnico Hervé Renard desde que assumiu o cargo de forma provisória, substituindo Sabri Lamouchi, que foi demitido após a dura derrota por 5 a 1 para a Suécia na rodada de estreia.

A Federação Tunisiana recorreu a Renard na esperança de salvar o sonho da Copa do Mundo, contando com sua vasta experiência em lidar com situações difíceis, já que ele havia levado a Arábia Saudita à vitória histórica sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2022, além de seus sucessos continentais com a Zâmbia e a Costa do Marfim.

A seleção tunisiana entrou em campo na última posição do grupo, sem nenhum ponto, enquanto a seleção japonesa contava com um ponto após o emocionante empate de 2 a 2 com a Holanda na primeira rodada, o que tornou o confronto uma última chance para as “Águias de Cartago” reavivarem as esperanças de classificação.