Vídeo: análise da arbitragem encerra a polêmica sobre o gol de Bellingham diante do Málaga

Jude Bellingham marcou o primeiro gol do Real Madrid na partida desta terça contra o Málaga, no estádio Santiago Bernabéu, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

O gol saiu aos 19 minutos, após um arranque notável de Bellingham, que rompeu a defesa do Málaga e finalizou com força para o fundo das redes.

Os jogadores do Málaga reclamaram, pedindo a marcação de uma falta de Bellingham no início do lance, mas o árbitro confirmou a validade do gol.

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E, segundo a conta da rede "Archivo VAR", especializada em lances de arbitragem, a decisão do árbitro foi correta.

A rede afirmou: "Houve falta anterior de Bellingham no primeiro gol do Real Madrid? Não".

E prosseguiu: "O jogador inglês coloca a mão no peito de Ángel Recio, que, ao perder a disputa pela bola, deixou-se cair no chão".

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E concluiu: "O árbitro Martínez Munuera, muito próximo do lance, não viu nada que merecesse punição".











