Vídeo... Al-Shneif: A ausência de Al-Dosari e Savic expôs Inzaghi!

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, foi alvo de duras críticas da mídia após o decepcionante empate de sua equipe contra o Al-Taawoun por 2 a 2, na partida que os opôs na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, o que gerou ampla polêmica sobre o desempenho da equipe e as decisões do técnico durante a partida.

Com esse empate, o Al-Hilal elevou sua pontuação para 65 pontos, empatado com o Al-Ahli, terceiro colocado, ficando 5 pontos atrás do líder Al-Nassr, a 7 rodadas do fim.

O jornalista Khaled Al-Shneif disse em declarações ao seu programa saudita “Dourina Ghair”: “O Al-Hilal é um exemplo de aleatoriedade e caos técnico nesta temporada, e isso ficou claro contra o Al-Taawoun, devido à ausência de Salem Al-Dossari e Sergej Savic”.

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Ele acrescentou: “É verdade que o Al-Hilal ainda não perdeu, mas vence e empata graças a decisões individuais dos jogadores, e o técnico não apresenta nada que o justifique”.

E concluiu: “O Al-Hilal não tem um esquema técnico nem uma identidade clara, e, na minha opinião, vai perder o campeonato com grande probabilidade, pois a diferença para o Al-Nassr aumentou a sete rodadas do fim da temporada”.







