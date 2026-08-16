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imago-sport-1080559210.jpgZUMA Press Wire
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Vídeo: Al-Shanif afirma que o Al-Ittihad é um time perdido e tecnicamente inexistente

Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O que disse o famoso jornalista?

O famoso comunicador Khaled Al-Shanif fez declarações incendiárias, nas quais atacou o time e a diretoria do Al-Ittihad, após o chocante empate com o Al-Khaleel, por 1 a 1, pela primeira rodada da Roshn League.

Al-Shanif disse em seu programa "Dawrina Ghair": "O Al-Ittihad não mudou em relação à temporada passada, uma atuação catastrófica na primeira rodada; é um time perdido e nulo tecnicamente, que não apresenta nada de novo".

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E acrescentou: "A diretoria é catastrófica e as contratações são inexistentes, além da falta de entrosamento do grupo entre si, e não sei até quando essa situação vai continuar?".

E continuou: "Se eu fosse torcedor do Al-Ittihad, não iria aos jogos, pois não há nenhum indício de melhora na situação, e que Deus ajude a torcida".

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E concluiu: "Como esse time se transformou de candidato ao título em nomes sem identidade? Precisa haver algumas movimentações para salvar o clube".

O Al-Ittihad vive uma de suas piores fases desde a temporada passada, por causa de turbulências administrativas, saída de estrelas, baixo nível técnico e outras questões difíceis.

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