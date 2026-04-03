Vídeo: Al-Nasr derrota Al-Najma em 86 segundos

O Al-Nasr decidiu dar uma lição ao seu adversário, o Al-Najma, marcando dois gols espetaculares em apenas 86 segundos do confronto entre as duas equipes, nesta noite de sexta-feira, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

O Al-Najma havia aberto o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, com Rakan Rajeh, após receber um passe magnífico dentro da área e mandá-lo para o fundo da rede.

Mas o Al-Nasr decidiu punir os visitantes em apenas 86 segundos, quando Abdullah Al-Hamdan empatou aos oito minutos do tempo de acréscimo.

Este é o quarto gol de Al-Hamdan com a camisa do Al-Nassr em todas as competições, sendo três na Liga Roshen e um único na Liga dos Campeões da Ásia 2.

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E o craque senegalês Sadio Mané voltou a marcar um gol espetacular com um chute forte, passando pela esquerda e mandando a bola para o fundo da rede, menos de um minuto depois.

Mané recuperou o faro de gol após 34 dias de ausência, já que seu último gol foi marcado na partida contra o Al-Fayha, no último dia 28 de fevereiro.