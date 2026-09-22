O comunicador saudita Walid Al-Faraj respondeu às notícias que surgiram nas últimas horas sobre a participação do brasileiro Malcom com os Emirados Árabes Unidos na Copa do Golfo 27, que começará amanhã em Jidá.

As últimas horas viram a circulação de notícias nas redes sociais afirmando que o brasileiro Malcom obteve a cidadania emiradense e foi convocado para a seleção que participa do torneio "Copa do Golfo 27", que começa amanhã na Arábia Saudita.

A seleção dos Emirados Árabes Unidos está no Grupo 2, ao lado das seleções do Catar, do Bahrein e do Iêmen.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Al-Faraj ironizou essas notícias no programa "Rotana Sport com Walid", ao dizer que notícias como essas vêm de alguém que faz um "post" e as pessoas ironizam e se deixam levar pelos boatos.

E prosseguiu: "Não peguem notícias dos grupos de WhatsApp, vocês me mataram, esse é o grupo das mães, deixem isso de lado.. juro por Deus que isso é uma história (história estranha)".

Vale lembrar que em agosto passado o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, contratou o brasileiro Malcom, vindo do Al-Hilal, após uma trajetória de destaque com o clube saudita.







