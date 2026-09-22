Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
وليد الفراجrotana khalejia
Traduzido por

Vídeo: Al-Faraj sobre a participação de Malcom na Golfo 27: "Essas notícias são dos grupos das mães"

Emirados Árabes Unidos x Iémen
Emirados Árabes Unidos
Iémen
Gulf Cup
Malcom
Al-Jazira
Al Hilal
Emirados Árabes Unidos
Iêmen
Brasil
Arábia Saudita

O torneio começa amanhã

O comunicador saudita Walid Al-Faraj respondeu às notícias que surgiram nas últimas horas sobre a participação do brasileiro Malcom com os Emirados Árabes Unidos na Copa do Golfo 27, que começará amanhã em Jidá.

As últimas horas viram a circulação de notícias nas redes sociais afirmando que o brasileiro Malcom obteve a cidadania emiradense e foi convocado para a seleção que participa do torneio "Copa do Golfo 27", que começa amanhã na Arábia Saudita.

A seleção dos Emirados Árabes Unidos está no Grupo 2, ao lado das seleções do Catar, do Bahrein e do Iêmen.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Al-Faraj ironizou essas notícias no programa "Rotana Sport com Walid", ao dizer que notícias como essas vêm de alguém que faz um "post" e as pessoas ironizam e se deixam levar pelos boatos.

E prosseguiu: "Não peguem notícias dos grupos de WhatsApp, vocês me mataram, esse é o grupo das mães, deixem isso de lado.. juro por Deus que isso é uma história (história estranha)".

  Vale lembrar que em agosto passado o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, contratou o brasileiro Malcom, vindo do Al-Hilal, após uma trajetória de destaque com o clube saudita.



Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google