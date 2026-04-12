Vídeo: Al-Da’ee impõe uma condição para que o Al-Hilal conquiste o título da Liga Roshen

Mohammed Al-Da’ee, ex-goleiro do Al-Hilal, estabeleceu uma condição para que o “Al-Hilal” conquiste o título da Liga Roshen às custas do Al-Nassr no final das contas, afirmando que o italiano Simone Inzaghi foi responsável por vários tropeços anteriores.

O Al-Hilal ocupa a segunda posição na classificação da Liga Roshen, com 68 pontos, atrás do líder Al-Nassr, com uma diferença de 5 pontos (73), a seis rodadas do fim.

Al-Da'ee disse em declarações ao programa “Dorina Ghair”: “Se Simone Inzaghi mantiver a escalação do Al-Hilal contra o Al-Khaloud nas partidas restantes, ele conquistará o título, na minha opinião”.

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E acrescentou: “Se Inzaghi voltar ao antigo esquema de jogo, não vamos conquistar o campeonato, pois ele já causou vários empates fáceis, que teriam sido suficientes para garantir o título mais cedo”.

E concluiu: “Os jogos restantes do Al-Hilal são mais fáceis do que os do Al-Nassr, e podemos conquistar vitórias e o título da Liga Roshen, desde que o Al-Nassr perca para nós”.