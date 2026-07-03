Mohamed Abu Treika, lenda do futebol egípcio, elogiou a conquista histórica dos Faraós após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Austrália nos pênaltis (4 a 2), após o empate (1 a 1) no tempo regulamentar e na prorrogação.

Abu Treika disse no estúdio da “BeIN Sports”: “Obrigado ao capitão Hossam e aos jogadores... são homens de verdade”, elogiando o desempenho de Mohamed Salah: “Que pênalti foi esse, Salah (depois de cobrá-lo ao estilo Panenka)... um jogador realmente excepcional”.

Ele acrescentou: “O Egito honrou os árabes e a África... Grande é quem é grande, e fiz justiça a todos que apostaram nos Faraós”, antes de soltar sua frase famosa: “Tragam-nos o Messi”.

E o “Mago Egípcio” concluiu: “O Egito vai enfrentar Messi nas oitavas de final para que seja um jogo para a história”, em referência ao esperado confronto contra a Argentina.

Vale lembrar que o Egito se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história e enfrentará o vencedor do jogo entre a Argentina e Cabo Verde.