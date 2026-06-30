Vídeo: A trave salva a Holanda de um chute forte de Hakimi

A trave impediu Ashraf Hakimi, capitão da seleção do Marrocos, de marcar o gol que colocaria os Leões do Atlante na frente contra a Holanda, na partida entre as duas seleções, na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Aos 52 minutos, Hakimi recebeu um passe em profundidade magnífico de seu companheiro Ezzedine Ounahi, avançou para dentro da área e disparou um chute forte, que bateu na trave, para o desespero da torcida marroquina nas arquibancadas.
Minutos depois, Hakimi recebeu outro passe em profundidade, ficando cara a cara com o gol, mas o zagueiro holandês Micky van de Ven salvou sua equipe no último instante, impedindo que o craque do Paris Saint-Germain finalizasse.
Hakimi é considerado uma das principais ameaças do Marrocos, já que chutou outro chute forte no primeiro tempo, defendido pelo goleiro holandês Bart Verbruggen, além de ter cruzado a bola em um escanteio para a cabeça de Nael El Ainaoui, que cabeceou, mas o goleiro também defendeu.
O vencedor deste confronto disputará as oitavas de final da Copa do Mundo contra a seleção do Canadá, que eliminou a África do Sul ao vencê-la por 1 a 0.