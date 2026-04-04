Vídeo: A revolução começou... A torcida do Al-Hilal surpreende Renard com uma reação inesperada

A torcida do Al-Hilal começou a protestar contra o francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, durante o confronto contra o Al-Taawoun no Campeonato Roshen.

O Al-Hilal recebeu o Al-Taawoun, neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na 27ª rodada da Liga Roshen.

Aos 50 minutos de jogo, o telão do Estádio Kingdom Arena exibiu uma imagem da comissão técnica da seleção saudita, liderada por Hervé Renard, nas arquibancadas.

O técnico francês foi surpreendido pela torcida do Al-Hilal, que começou a vaiar assim que ele apareceu na tela, expressando sua insatisfação com o desempenho e os resultados ruins da seleção saudita nos últimos tempos.

Renard tem sido alvo de críticas generalizadas recentemente, após a derrota da seleção saudita nos dois últimos amistosos da última janela internacional, em março passado, contra o Egito por 4 a 0 e contra a Sérvia por 1 a 2.

A torcida da seleção saudita, assim como muitos jornalistas e ex-jogadores, exigiram a demissão do técnico francês, com a contratação de um novo treinador para comandar a “Verde” na Copa do Mundo de 2026.

Surgiram vários nomes para comandar a seleção saudita no lugar de Renard na Copa do Mundo, com destaque para o italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, além do português Jorge Jesus, do marroquino Walid Regragui e de Saad Al-Shehri.

Vale lembrar que a seleção saudita joga no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado das seleções da Espanha, Uruguai e Cabo Verde.

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