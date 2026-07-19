Vídeo: A lenda chora... Messi desaba diante das câmeras no doloroso momento da despedida

Em uma cena comovente que resumiu o fim de toda uma era do futebol mundial, Lionel Messi chorou copiosamente durante a cerimônia de entrega de medalhas, após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, anunciando sua dolorosa despedida da seleção sem ter conseguido realizar o sonho do segundo título.

O capitão da seleção argentina, que ficou praticamente invisível durante toda a partida diante do domínio da Espanha, não conseguiu esconder sua decepção ao receber a medalha de vice-campeão e passar ao lado da taça que havia levantado há menos de quatro anos no Catar 2022.

As lágrimas de Messi, captadas pelas lentes das câmeras de todo o mundo, simbolizaram o fim doloroso da trajetória do atual campeão no torneio e a despedida da lenda argentina, dono da camisa número 10 da “Albiceleste”, após uma carreira repleta de conquistas.

A profunda tristeza de Messi continuou sendo a imagem mais marcante da cerimônia de premiação, apesar do protocolo oficial, em contraste gritante com as comemorações da seleção espanhola “La Roja” no “MetLife Stadium”, onde o jogador de 39 anos parecia abatido emocionalmente.

Messi, que levou a Argentina à conquista da Copa do Mundo de 2022 no Catar e da Copa América de 2024, não conseguiu apresentar seu nível habitual na final, já que a defesa espanhola conseguiu neutralizá-lo durante toda a partida.