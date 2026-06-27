Vídeo: A atitude estranha de Mbappé gera polêmica contra a Noruega

Kylian Mbappé gerou grande polêmica durante a partida entre França e Noruega na Copa do Mundo de 2026, depois de entregar a braçadeira de capitão ao árbitro inglês Michael Oliver, em vez de ao seu companheiro Aurélien Tchouaméni, ao ser substituído no segundo tempo — uma cena pouco comum nos campos de futebol.

O jornal espanhol “AS” informou que a atitude de Mbappé foi motivada pelo cumprimento das novas regras, que obrigam o jogador a sair de campo em até 10 segundos para evitar um cartão amarelo. O atacante francês corria o risco de ser punido caso se atrasasse, o que teria forçado a seleção de seu país a jogar por um minuto com apenas 10 jogadores, por isso ele entregou rapidamente a braçadeira ao árbitro, que, por sua vez, a repassou a Chouaméni.

O incidente gerou uma onda de comentários entre torcedores e analistas, alguns dos quais consideraram que a aplicação da regra dessa forma constitui uma “interpretação rigorosa dos regulamentos”, afirmando que o costume é que o capitão entregue a braçadeira diretamente a um companheiro, sem a intervenção de terceiros, “e certamente não do árbitro”.

Apesar da polêmica, a seleção francesa continuou a brilhar no torneio, garantindo sua classificação para as oitavas de final como líder do Grupo A após uma goleada de 4 a 1 sobre a Noruega, em partida em que Ousmane Dembélé se destacou ao marcar três gols, enquanto Mbappé deu duas assistências; já a seleção norueguesa acompanhou a francesa à fase seguinte, ficando em segundo lugar.