Vídeo: A Argentina é o “filhinho mimado” da FIFA?… Scaloni responde

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, respondeu aos rumores de que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) teria favorecido os “dançarinos do tango”, após a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção argentina se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo em um cenário dramático, ontem, domingo, depois de reverter uma desvantagem de 2 a 0 contra o Egito, marcando três gols nos últimos minutos da partida.

A partida foi marcada por muitas polêmicas arbitrais e protestos da delegação egípcia contra a validação do terceiro gol decisivo da Argentina, além de terem reivindicado um pênalti a favor de Mohamed Salah no início da partida.

Além disso, o árbitro francês François Litxer anulou um gol do Egito no início do segundo tempo, alegando uma falta contra Marwan Attia antes mesmo de a jogada ser concluída com o gol.

Essa polêmica arbitral levou alguns a acusar a FIFA de favorecer constantemente a Argentina em grandes torneios, e alguns a descreveram como o “filhinho mimado” da FIFA.

Questionado na coletiva de imprensa após a partida contra o Egito sobre como lida com essa questão, Scaloni respondeu: “Não acompanho as redes sociais, não dou atenção a elas, é só isso”.

E acrescentou: “Se você não olhar para isso, não vai descobrir nada. A questão é que hoje em dia qualquer pessoa pode escrever e publicar o que quiser, e talvez isso não tenha fundamento”.

E continuou: “Às vezes, uma coisinha como essa vira algo muito grande, não é mesmo?”.

E completou: “Acho que não devemos dar importância a isso; as redes sociais têm essas coisas, têm coisas boas, mas também têm essas coisas”.

E concluiu: “Hoje, qualquer pessoa escreve algo e, rapidamente, isso se espalha; em um segundo, você encontra isso em todos os lugares, mas, tudo bem, não nos importamos com isso”.







