Vídeo: A ansiedade diminui... Um alívio em Nova York antes da final da Copa do Mundo

O céu de Nova York começou a respirar aliviado a menos de 48 horas do início da final da Copa do Mundo, após uma melhora notável na qualidade do ar, que ameaçava atrapalhar o cenário da partida final do torneio.

Dados do Serviço Nacional de Meteorologia e da agência de monitoramento da qualidade do ar AirNow mostraram uma queda no índice de poluição de 185 para 170 e, posteriormente, para 124 atualmente, depois de ter atingido o pico de 264 na quarta-feira, na categoria “extremamente insalubre”, ou seja, 15 vezes pior do que a média normal.

Essa melhora tirou a cidade da perigosa zona violeta, na qual havia entrado na quinta-feira, levando-a para a zona laranja, o que significa que o ar é “insalubre apenas para grupos sensíveis”, após uma redução de mais de 50% no índice de poluição.

As autoridades haviam emitido um alerta categórico na madrugada desta sexta-feira, às 4h, no qual afirmavam que “a situação piorou em relação a ontem, e qualquer pessoa pode começar a sentir efeitos à saúde que podem se tornar graves para grupos vulneráveis”, devido às partículas finas PM2,5 geradas por mais de 100 incêndios florestais em curso no Canadá, que podem penetrar na corrente sanguínea.

Na escala de qualidade do ar, que varia de 0 a 500 — sendo que o nível 100 é considerado prejudicial para grupos vulneráveis, 150 é perigoso para a vida normal e 200 é extremamente perigoso —, Nova York registrou 124 após a distribuição gratuita de máscaras KN95 em centenas de locais nos cinco distritos e a emissão de recomendações para reduzir a atividade física ao ar livre.

A previsão do tempo traz um raio de esperança adicional, já que são esperadas chuvas intensas na noite de sábado na região de Nova York, o que pode contribuir significativamente para dissipar a fumaça densa. Embora isso não elimine completamente o problema, será suficiente para salvar a final do fantasma do adiamento.