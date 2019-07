Victor cai antes da hora, leva gol e cruzeirenses se divertem; veja

Confira a reação das redes sociais para o lance que sacramentou a vitória por 3 a 0 da Raposa, nas quartas de final da Copa do Brasil

O terceiro gol do na vitória por 3 a 0 sobre o , nesta quinta-feira (11), no jogo de ida das quartas de final da Copa do , chamou atenção pela estranheza do lance: quando Robinho chutou, o atleticano Victor saltou para fazer a defesa, mas a bola bateu em sua defesa e voltou para o cruzeirense tocar tranquilamente para o fundo das redes.

A raridade de tal lance fez a diversão dos torcedores do lado azul de Belo Horizonte, que aproveitaram o lance para tirarem sarro com o camisa 1 do arquirrival. Confira, abaixo, as principais reações das redes sociais.

tente não RIR do Victor. pic.twitter.com/VH1FB4KF5C — VEM CENTENÁRIO DO CABULOSO (@CruzeiroEC_1921) 12 de julho de 2019

Tá pra nascer goleiro que faz mais firulas que esse Victor kkkkkkkkkk pic.twitter.com/23vqrf5ISM — #Cruzeiro (@adrianadrezende) 12 de julho de 2019

O Victor no jogo hoje pic.twitter.com/eIBgEG2zVB — nina pros intimos (@ParreiraNina) 12 de julho de 2019

“ e o Fábio de costas a chorar “ ops, era o victor, 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/HE37PlKAg1 — Bruno Liva (@Brunolivaa) 12 de julho de 2019

Foi atrás de borboletas e tomou gol HAHAHAHAHA pic.twitter.com/2suWSciBnR — João Victor (@VULGOO_JV) 12 de julho de 2019

O Victor conseguiu a proeza de tomar um gol de costas KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJJ pic.twitter.com/DIq5sk9Y36 — Gol Perdido (@GolPerdido1) 12 de julho de 2019

Que foto meus amigos!



Victor franga gol de costas!!! pic.twitter.com/VEQCyavPWb — Italiano BH (@Italiano_bh) 12 de julho de 2019