Vício em apostas esportivas: como evitar

Além do controle emocional, a legalização das apostas esportivas também pode ajudar no combate ao vício

Em breve, apostar em esportes será legalizado e regulamentado no . O governo brasileiro tem até 2022 para completar todo o processo de regulamentação, que poderá trazer empresas e investimentos estrangeiros na casa dos bilhões de reais para o país. Mas com isso um problema grave de saúde também pode se agravar: o vício em apostas e em jogos de azar.

São vários os casos conhecidos de pessoas que perderam muito dinheiro apostando em cassinos ou em loterias. Seja online, seja em estabelecimentos físicos, o apelo ao ganho financeiro é elevado. Além disso, a adrenalina de jogar em uma caça-níquel ou em mesas de roleta também é um fator que move apostadores. O problema é quando eles perdem o controle diante não apenas das vitórias, mas também das perdas.

Um dos motivos que leva o Brasil a proibir os chamados jogos de azar é justamente esse. Não é à toa que em 2002 o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cassou mais de 1.000 licenças atribuídas a bingos, e desde então o mercado dos jogos de azar mergulhou ainda mais na clandestinidade.

Esse cenário contribui para que as apostas e o vício sejam um tabu no país, em especial quando o foco da conversa é o jogo do bicho, as máquinas caça-níqueis e os cassinos. Mesmo assim, de acordo com o Instituto do Jogo Legal, são movimentados quase R$ 30 bilhões por ano com o jogo ilegal no país.

Segundo defensores dessa tese, a legalização das apostas esportivas no Brasil pode ser benéfica para criar uma frente de combate ao vício em jogos. Uma vez que o país terá renomadas casas de apostas atuando legalmente em território brasileiro, espera-se que essas grandes empresas não queiram seus nomes associados a problemas do gênero.

Na 1ª Minuta do Decreto de Lei que regulamentará as apostas esportivas, o texto aponta que as casas de apostas devem ter mecanismos para filtrar jogadores que tenham problemas com vício. Elas deverão reportar isso ao governo para que, em conjunto, ambos encontrem formas de ajudar esses apostadores.

Assim, um mercado com regulação é apontado como uma forma de se chegar à prática do jogo responsável. Hoje pouco se sabe sobre quantos são e quem são os cidadãos brasileiros que sofrem dessa que é uma doença psicológica, de acordo com o Manual DSM-5.

A regulação também deve ajudar a evitar enganos financeiros e fraudes na internet ligadas a jogos. Uma visita a sites como o Reclame Aqui revela diversas reclamações de usuários de casas de apostas que tiveram seu dinheiro bloqueado por sites ilegais de apostas.

Normalmente são sites que não possuem qualquer tipo de regulação, mesmo fora do Brasil, o que dificulta os usuários quando eles precisam de auxílio legal.