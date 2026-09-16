Vice-presidente do Barcelona: gostei do que Yamal fez em relação à Bola de Ouro

O Barcelona saiu com todo o seu peso para deixar clara sua posição publicamente, dias antes da aguardada cerimônia da Bola de Ouro em Londres. Depois do apoio do presidente Joan Laporta, do diretor esportivo Deco e do técnico Hansi Flick, chegou a vez do vice-presidente esportivo Rafa Yuste afirmar em alto e bom som que Lamine Yamal é o mais merecedor da Bola de Ouro, sem discussão.

Yuste, durante uma fala à margem de um almoço que reuniu o presidente e os diretores do Racing Santander, garantiu que a indicação de Lamine Yamal não é cortesia, mas sim um mérito técnico e pessoal, isso antes da cerimônia que será realizada no próximo dia 26 de outubro na capital britânica, Londres.

O vice-presidente do Barcelona disse, em declarações contundentes reproduzidas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Gostei que Lamine peça a Bola de Ouro; ele é o melhor jogador do mundo".

E acrescentou: "Para mim, ele não é apenas o jogador mais enigmático do mundo do futebol, mas também oferece um espetáculo impressionante a todos, é decisivo, além dos títulos que conquistou nesta idade. E digo isso com toda a sinceridade".

Yuste ainda acrescentou, elogiando a personalidade de seu jovem astro: "Estou muito feliz por ele ter declarado isso; significa que está comprometido consigo mesmo e com aquilo que oferece ao mundo. Repito que ele tem apenas 19 anos, e sabe que merece; isso mostra um lado de sua personalidade, um lado muito notável considerando sua idade".

Com essa declaração, o consenso dentro dos corredores do Camp Nou torna-se completo, pois todos, do presidente ao técnico, concordam que a Bola de Ouro deve pertencer ao talento do Barcelona.

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Recado antes do confronto com o Racing

Sobre a aguardada partida desta noite contra o Racing Santander, na noite desta quarta-feira, Yuste demonstrou otimismo quanto à continuidade da excelente sequência de resultados da equipe catalã.

E concluiu: "Temos que levar as coisas passo a passo, e hoje vamos tentar continuar vencendo com toda a humildade e o esforço necessários".