O clima esquentou antes do tão aguardado confronto entre a Argentina e a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, depois que a vice-presidente argentina, Victoria Villarruel, fez declarações contundentes contra a Grã-Bretanha, nas quais descreveu os ingleses como “invasores” e “piratas usurpadores”, evocando a questão das Ilhas Malvinas (Falkland) poucas horas antes da partida.

O Estádio de Atlanta sediará, nesta quarta-feira à noite, o tão aguardado confronto entre as duas seleções, em uma partida com dimensões históricas que vão além do campo de futebol, devido ao conflito contínuo entre a Argentina e a Grã-Bretanha pela soberania sobre as Ilhas Malvinas, conhecidas em Buenos Aires como “Malvinas”.

Villarruel publicou uma mensagem em sua conta na plataforma “X”, na qual afirmou: “Vamos enfrentar os piratas que usurparam nossa terra. Não é apenas mais um jogo, e não serei diplomática nem fria; enfrentar os ingleses sempre significa mais do que futebol”.

E acrescentou: “São as Malvinas, Diego Maradona, a última Copa do Mundo de Lionel Messi e a chance de deter os invasores. Vamos lá, Argentina, porque continuaremos reivindicando o que é nosso até o último suspiro”.

Essas declarações surgem em meio à contínua disputa histórica entre os dois países sobre as Ilhas Malvinas, que se transformou em um confronto militar em 1982, enquanto os habitantes das ilhas votaram, em um referendo realizado em 2013, por esmagadora maioria a favor de permanecerem como um território do Reino Unido.

Scaloni se recusa a misturar esporte com política

Por outro lado, o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, fez questão de isentar a partida de qualquer conotação política, afirmando que misturar esporte e conflitos históricos seria “algo ilógico”.

Scaloni disse durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida: “É um jogo de futebol, e não posso misturá-lo com eventos que ocorreram há muitos anos, por respeito a tudo o que aconteceu naquela época”.

E acrescentou: “Foi uma fase triste da nossa história, e não há muito que possamos fazer para mudá-la. Misturar política com futebol seria uma loucura; é claro que condenamos a guerra”.

E continuou: “É natural que as pessoas se lembrem da história e do que aconteceu, mas é preciso separar as duas coisas. Sim, lembramos dos argentinos que perderam a vida na guerra, mas não se deve confundir isso com uma partida de futebol”.

O técnico da Argentina concluiu suas declarações enfatizando que os jogadores da geração atual não têm nenhuma relação com os acontecimentos do passado, dizendo: “O que os jogadores de hoje têm a ver com o que aconteceu há décadas? Precisamos manter as coisas separadas”.