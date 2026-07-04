“Vi o que você disse sobre mim”... Nuno Mendes responde com veemência a Yamal

Nuno Mendes, lateral-esquerdo da seleção portuguesa e do Paris Saint-Germain, afirmou que o confronto contra a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo será uma das partidas mais difíceis do torneio, ressaltando que está ansioso por um confronto direto com o jovem astro espanhol Lamine Yamal, ala do Barcelona, a quem descreveu como “muito talentoso e capaz de decidir jogos”.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Mendes falou durante a concentração da seleção portuguesa na cidade de Toronto sobre o confronto que se aproxima e respondeu ao elogio de Yamal, depois que este o descreveu como “o zagueiro mais difícil que já enfrentou”, dizendo: “Já assisti ao vídeo. Ele é um jogador muito talentoso, vamos nos enfrentar e será uma partida acirrada. Adoro jogar contra ele; ele é jovem, tem um grande potencial e é capaz de decidir o jogo. Nossos confrontos são sempre emocionantes”.

O jogador da seleção portuguesa acrescentou que a partida contra a Espanha será um verdadeiro teste às capacidades da equipe, explicando: “Será uma partida extremamente difícil contra uma equipe forte que sabe jogar futebol e domina bem a posse de bola; o jogo coletivo será ainda mais importante. Se conseguirmos impedir que a bola chegue ao Lamine, será um bom começo”.

Nuno Mendes é considerado um dos principais jogadores da seleção portuguesa no torneio, recebendo elogios generalizados tanto de analistas quanto da torcida; alguns até o consideram o melhor lateral-esquerdo do mundo atualmente.

Sobre esses elogios, ele disse: “É sempre bom ouvir esses elogios. Ele é uma pessoa incrível e um bom jogador também, mas tento me concentrar no meu objetivo, que é ajudar a seleção nacional”.

A seleção portuguesa se prepara para um confronto acirrado contra a Espanha nas oitavas de final, em uma partida que deve testemunhar uma batalha tática intensa entre a linha defensiva de Mendes e a velocidade ofensiva de Lamine Yamal, em um dos confrontos mais esperados do torneio.