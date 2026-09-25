A seleção sub-21 da Holanda já não depende mais de si para se classificar para a Euro Sub-21. Para isso, a equipe de Michael Reiziger precisava vencer a Noruega sub-21, mas ficou no 0 a 0 em Deventer.

A Holanda precisava, portanto, vencer a partida contra a Noruega para seguir dependendo apenas de si na briga pela classificação para a Euro Sub-21. A seleção holandesa sub-21 havia somado cinco pontos em cinco jogos, mas ainda poderia chegar ao segundo lugar do grupo com uma vitória. A segunda colocação dá direito aos playoffs da Euro, e nem sequer à classificação direta.

Agora, restam mais dois jogos para a seleção holandesa sub-21 na fase de qualificação: um contra a Bósnia e outro contra a Eslovênia. Contra Israel não se joga mais, mas essa equipe agora tem um ponto a mais, o que faz com que a Holanda já não dependa mais de si para se classificar ao torneio.

Em menos de dez minutos, a Holanda teve a primeira grande chance de marcar. Dave Kwakman encontrou Devin Haen pouco fora da área, ele dominou bem e finalizou contra o goleiro norueguês. No entanto, ele conseguiu evitar o gol.

Depois disso, demorou para a seleção holandesa sub-21 voltar a aparecer no jogo. Um cruzamento para Givairo Read saiu por muito pouco alto demais, e uma finalização de Ernest Poku foi bloqueada em cima da linha.

Pouco antes do intervalo, Gjivai Zechiël também esteve perto de marcar. O meio-campista do Feyenoord recebeu a bola vinda do lado em uma chance que surgiu após um escanteio da Noruega, mas finalizou para fora, tirando tinta da trave.

No segundo tempo, houve uma grande chance para Aymen Sliti, que saiu do banco. A seleção holandesa sub-21 apareceu de repente em uma situação de superioridade numérica e encontrou o atacante do Excelsior dentro da área. Sua finalização, porém, foi bloqueada de forma espetacular pelo lateral do sc Heerenveen, Olivier Braude.

Perto do fim, Zechiël parecia evitar um desastre para a seleção holandesa sub-21. Ele apareceu de repente completamente livre para cabecear, mas mandou para fora. Além disso, a arbitragem já havia assinalado uma falta.