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Flamengo v Cruzeiro - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images
Joaquim Lira Viana

Às vésperas da semifinal, Rossi fala sobre futuro no Flamengo e revela como lida com a pressão

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Goleiro tem contrato até o fim de 2027, confirma conversas sobre renovação e fala sobre relação com ex-clube

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Agustín Rossi está no Flamengo desde 2023 e participou de conquistas importantes pelo clube, principalmente em 2025, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Com contrato até dezembro de 2027, o argentino ainda não sabe se renovará seu vínculo. Em entrevista ao ge, o goleiro falou sobre o futuro e a pressão que enfrenta às vésperas da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes, seu ex-clube.

O futuro de Rossi passa pelo planejamento do Flamengo para a próxima temporada. Segundo apuração do Bolavip Brasil, o clube avalia mudanças na posição, com o reserva Andrew não se mostrando uma opção à longo prazo, e pode buscar opções no mercado — John, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, foi sondado pelo Rubro-Negro.

Neste cenário, Rossi pode permanecer na equipe ou se transferir para outro clube, com a ESPN apurando que o River Plate tem interesse no atleta. Ao ge, o argentino confirmou que já houve conversas sobre uma renovação com o Flamengo, mas afirmou que prefere concentrar suas atenções no futebol neste momento.

“Hoje em dia minha cabeça está nessa reta final da temporada. Óbvio que esse desejo sempre está aqui, tenho contrato até o final de 2027. Por enquanto algumas conversas já aconteceram, mas pontual, nada além do que se tinha falado. Por enquanto manter a cabeça no momento, tentar fazer o melhor. Conquistando coisas e sendo importante nesse final de temporada, essas coisas acontecem. Vou focar no lado esportivo que é o importante agora”, afirmou.

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Na temporada de 2026, Rossi também enfrentou críticas por algumas atuações. O argentino, porém, disse estar acostumado com a cobrança sobre os goleiros e destacou que procura virar a página rapidamente após os erros.

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“Para quem é goleiro, está acostumado. Não só no Flamengo, em todos os times do mundo acontece. Talvez aqui, pelo tamanho do Flamengo e como vivemos o Flamengo, ainda parece que se cobra mais. Mas eu, pessoalmente, não ligo muito para isso, porque em três dias tem outro jogo. Tem que tentar resolver, tentar continuar sem falhar, que é o que eu mais procuro”, declarou.

O goleiro também ressaltou que os erros fazem parte da posição e que uma falha não define toda a atuação: “Convivemos com erros e temos de saber lidar com isso, porque pode acontecer a qualquer momento. O jogo tem 90 minutos. Se você falhou no minuto 1, no 90 o time vira e acaba salvando de um empate, sai com a vitória. A vida do goleiro é assim. Estamos acostumados há muito tempo nessa posição aqui”.

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Além de falar sobre a pressão, Rossi comentou sua passagem pelo Estudiantes, adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, e declarou que mantém boa relação com o clube.

"Eu estive lá por um ano e meio, depois fui emprestado ao Defensa y Justicia antes de ser comprado pelo Boca Juniors. Joguei só três jogos no profissional. Foi um time que apostou em mim quando eu era mais novo, tinha 19 anos, como uma aposta futura. Acabou não dando certo. Tenho boas lembranças de todo mundo que trabalha lá, a maioria continua. Tenho boa relação com todo mundo que esteve naquela época. É um clube familiar e muito bem organizado que sempre se preparou para estar onde está hoje em dia, disputando títulos na Argentina e brigando nas fases finais da Libertadores", afirmou.

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Rossi reencontra seu ex-clube nesta quinta-feira (15), quando o Flamengo enfrenta o Estudiantes pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A partida será disputada às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. O goleiro busca ajudar o Rubro-Negro a conquistar um bom resultado fora de casa antes do duelo de volta, marcado para o dia 21 de outubro, no Maracanã.

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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
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Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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