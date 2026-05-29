Verweij traz novidades sobre o Ajax e o novo técnico em potencial

Ainda não há acordo entre o Ajax e Míchel, o candidato a novo técnico principal. É o que informou o observador de clubes Mike Verweij nesta sexta-feira no Kick-Off, o podcast do De Telegraaf. Anteriormente, havia sido divulgado que havia um acordo verbal com o técnico, que vem do Girona.

Verweij espera que ambas as partes iniciem as negociações nos próximos dias. “Hoje e amanhã, com certeza haverá conversas com ele, inclusive com sua equipe. Então, os detalhes financeiros serão acertados e se verificará se eles chegam a um acordo quanto ao salário.”

“Não serão três chefes, mas sim três assistentes, eu acho”, continua o observador do Ajax em sua análise sobre a busca por um novo treinador. “Afinal, não foi só o Míchel que se demitiu, mas também seus assistentes. Então, essa deve ser uma das condições para ele vir para Amsterdã.”

Verweij não pode afirmar com certeza se o diretor técnico Jordi Cruijff e o conselho fiscal darão o aval para que ele traga seus próprios assistentes para o Ajax. “Há meses que se escreve na Espanha que o acordo está fechado. Não está. Mas a intenção foi declarada mais ou menos assim: depois desta temporada, vamos conversar. Além disso, existe a disposição de trabalhar juntos.”

O observador de clubes acrescenta: “Na verdade, ambos querem muito isso agora. Mas é preciso chegar a um acordo. Já aconteceram coisas mais loucas. Tudo pode acontecer muito rápido e eu acredito que Míchel será o novo treinador do Ajax.”

Míchel foi rebaixado na semana passada com o Girona da LaLiga, dois anos depois de ter levado o time à Liga dos Campeões. Agora, uma aventura na Eredivisie, a “Loteria dos Amigos”, acena para o técnico de 50 anos.

Caso se chegue a um acordo, Míchel será o sucessor de Óscar García. Anteriormente, John Heitinga e Fred Grim estiveram no comando do quinto colocado da última temporada.