Verweij tem uma opinião muito clara sobre Ryan Gravenberch

Mike Verweij é crítico em relação a Donyell Malen, mas, por outro lado, muito positivo em relação a um colega da seleção holandesa. O comentarista do De Telegraaf viu Ryan Gravenberch se destacar no meio-campo da seleção holandesa, que goleou a Suécia (5 a 1).

“A seleção holandesa jogou muito bem com a posse de bola”, abre Valentijn Driessen, no domingo, no programa Kick-Off, ao analisar a ampla vitória na segunda partida da fase de grupos. “Só que, sem a posse de bola, não foi tão bom assim, inclusive no meio-campo.”

“Os meio-campistas e defensores tiveram muita dificuldade com os jogadores da Suécia que estavam em movimento. E, por causa disso, surgiu muito espaço, e a Suécia avançou com muita facilidade”, observa o chefe de futebol do jornal matutino, referindo-se à fase pouco antes do apito para o intervalo.

“Isso se deve, em parte, à formação do meio-campo. Gravenberch faz parte disso. O que não significa que eu não o considere um excelente jogador. E não há motivo algum para duvidar dele”, afirma Driessen, que considera o jogador do Liverpool um titular indiscutível da Seleção Holandesa.

Verweij vê uma grande diferença em relação à Euro 2024, quando Gravenberch desempenhou um papel secundário. “Ele não teve um bom desempenho na Alemanha e achou o torneio terrível. Koeman nem o levava em conta. Mas dá para ver que, no Liverpool, ele se tornou um grande jogador. Um jogador tão importante que se tornou uma peça indispensável na seleção holandesa.”

“Brobbey e Gakpo chamam a atenção com gols. Mas Gravenberch também jogou de forma realmente fantástica”, elogia-se o meio-campista após sua importante contribuição na ampla vitória sobre a Suécia.

Gravenberch foi titular tanto contra o Japão quanto no confronto com a Suécia. O meio-campo de três jogadores foi completado por Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders.