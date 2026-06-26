O fato de a seleção holandesa ter sofrido mais um gol em uma jogada ensaiada preocupa Mike Verweij. O analista da seleção holandesa do jornal *De Telegraaf* defende, no podcast *Kick-Off*, uma intervenção firme do técnico Ronald Koeman.

A seleção holandesa perdeu dois pontos contra o Japão (2 a 2) devido a um gol de cabeça em um escanteio nos minutos finais. Na madrugada de quinta para sexta-feira, a Tunísia empatou com um gol certeiro de cabeça em um escanteio cobrado por Hazem Mastouri, embora a Holanda tenha acabado vencendo por 1 a 3 com relativa facilidade.

“Koeman falou, antes do torneio, sobre alguém que assessora a Holanda em jogadas ensaiadas. Não sei quem é, pois mantêm isso em segredo. Mas talvez devessem demiti-lo mesmo assim”, sugere Verweij na análise pós-jogo da última partida da Holanda na fase de grupos.

Verweij constata um problema persistente para a seleção holandesa neste Mundial. “Se, em um Mundial como este, contra adversários que não são exatamente os maiores, como Japão e Tunísia, você já leva gols em escanteios, isso é muito preocupante. Cada gol sofrido em uma jogada de bola parada pode, no fim das contas, significar o fim do torneio. Talvez Koeman devesse finalmente revelar quem é esse especialista.”

O colega Valentijn Driessen aponta o dedo acusador principalmente para os jogadores da Seleção Holandesa. “Não se deve atribuir a culpa ao treinador de jogadas ensaiadas, mas aos próprios jogadores. Também se pode dizer que a Seleção Holandesa está marcando mais gols em jogadas ensaiadas do que nunca. Portanto, eles estão fazendo isso bem.”

“Os jogadores precisam cumprir suas funções. Isso tem a ver com atenção e concentração”, conclui Driessen após assistir à partida final do Grupo F em Kansas City.

A seleção holandesa, que conquistou sete pontos na fase de grupos, segue na Copa do Mundo nas oitavas de final contra o Marrocos. O pontapé inicial do confronto em Monterrey, no México, será na madrugada de segunda para terça-feira, às 03h.