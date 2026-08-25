A diretoria do Barcelona recompensou a descoberta do técnico Hansi Flick, que impressionou a todos nos últimos dias.

Toni Fernández — não, Xavi Espart (19 anos) — impressionou Hansi Flick, o treinador, e toda a diretoria esportiva. O jovem jogador, cria da academia do Barcelona, conquistou a admiração do treinador e de Deco com sua atuação de destaque durante a pré-temporada, e foi recompensado por isso.

Vocês podem discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do "Kooora"

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona decidiu promovê-lo ao time principal, depois de ele ter vestido a camisa número 36 na primeira partida do Campeonato Espanhol no último domingo, contra o Elche, onde começou como titular na posição de lateral-esquerdo. Agora, Espart usará a camisa número 12 no Campeonato Espanhol.

Este é o primeiro passo dado pelo Barcelona para demonstrar sua confiança nele. Flick o admira por sua versatilidade e profissionalismo. A cria da academia pode atuar como lateral-direito, ou como volante, ou no meio-campo, ou até mesmo como lateral-esquerdo, como fez no último domingo, quando Flick deixou Baldé no Barcelona e Cancelo ainda não estava pronto para jogar como titular.

Com um contrato que se estende até 2028, a intenção do Blaugrana é também ajustar seu salário e prolongar seu contrato por um período mais longo, algo que acontecerá mais adiante, assim que fechar a janela de transferências.

Vocês podem discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do "Kooora"



