Verbruggen está em forma e vai jogar; Koeman revela um segundo goleiro surpreendente

Bart Verbruggen estará no gol da seleção holandesa no domingo, durante a primeira partida da Copa do Mundo contra o Japão. O técnico Ronald Koeman confirmou no sábado, durante a coletiva de imprensa no AT&T Stadium, em Dallas, que o goleiro está suficientemente recuperado da lesão no quadril para entrar em campo no início da partida.
Ainda havia alguma incerteza esta semana quanto à disponibilidade de Verbruggen. O goleiro de 23 anos do Brighton & Hove Albion saiu de campo na segunda-feira durante o amistoso contra o Uzbequistão (2 a 1) com uma lesão no quadril, o que deixou por alguns dias em dúvida se ele conseguiria disputar a partida de estreia na Copa do Mundo.
Koeman pôs fim a isso com uma mensagem clara. “Bart pode jogar”, disse o técnico da seleção. “Ele conseguiu treinar normalmente tanto ontem quanto hoje.”
O goleiro trabalhou duro nos últimos dias para se recuperar e foi tratado por um fisioterapeuta durante três dias. Na sexta-feira, Verbruggen já havia se juntado ao treino em grupo, o que aumentou a expectativa de que ele estivesse em forma a tempo para o confronto contra o Japão.
Koeman não tinha boas notícias apenas sobre Verbruggen. O técnico anunciou que todo o elenco está disponível para o jogo em Dallas, que será disputado no maior estádio deste campeonato mundial.
Além disso, Koeman esclareceu a hierarquia atrás de Verbruggen. A escolha recaiu sobre Mark Flekken como segundo goleiro da Oranje durante o torneio.
“Mark Flekken é o segundo goleiro”, confirmou Koeman. Com isso, o goleiro do Bayer Leverkusen leva a melhor sobre Robin Roefs, do Sunderland.
Isso pode ser considerado uma surpresa, já que Roefs recentemente foi preferido a Flekken no amistoso contra a Argélia (derrota por 0 a 1). O analista da NOS, Pierre van Hooijdonk, também estava convencido, após o jogo, de que Roefs seria o segundo goleiro na Copa do Mundo, mas parece que não será o caso.
Flekken já havia entrado em campo no início desta semana, quando Verbruggen saiu lesionado contra o Uzbequistão. Roefs, por sua vez, atuou na partida de despedida contra a Argélia, na qual sofreu o único gol da partida, marcado por Anis Hadj Moussa.
A partida de estreia da Oranje contra o Japão será disputada no domingo, no AT&T Stadium, em Dallas. O pontapé inicial está marcado para as 22h, horário da Holanda.