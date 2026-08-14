A dupla formada por Manuel Ángel e David Jiménez segue treinando com seriedade dentro de "La Fábrica", ciente de que seu futuro está fora do Real Madrid, à espera da proposta mais adequada, em meio a grande interesse de clubes da primeira e segunda divisões da Espanha e de outras ligas europeias.

E, enquanto as receitas com a venda de jogadores da academia atingiram a marca recorde de 199 milhões de euros, a dupla será a próxima na lista de saídas depois de Jacobo Ortega. Por isso, ambos foram afastados dos amistosos e das partidas oficiais do Castilla como medida preventiva, para evitar qualquer lesão que possa atrapalhar seu passo decisivo rumo à saída, segundo o jornal espanhol "As".

Manuel Ángel: o cérebro por trás de tudo

Manuel Ángel esteve muito perto de sair no último verão, após o interesse sério de vários clubes, sendo o mais insistente o Levante, além de uma tentativa do Aston Villa em contratá-lo, mas ele preferiu ficar por mais uma temporada.

Ao longo da temporada passada, ele carregou a braçadeira de capitão sob o comando de Álvaro Arbeloa e, depois, de López de Lerma, encerrando sua trajetória com mais tempo ao lado do time principal, no qual disputou 7 partidas somando 129 minutos, nos quais provou que seu nível o credencia a jogar em um patamar mais elevado.

Manuel, de 22 anos e 170 centímetros de altura, ingressou na academia do Real Madrid em 2014 e é considerado um dos maiores talentos da famosa geração da tríplice conquista comandada por Arbeloa, que reuniu nomes como Nico Paz, Gonzalo, Palacios e Jacobo Ramón. Arbeloa o descreveu como "um jogador que muda completamente o rumo da partida".

Apesar da baixa estatura, ele impõe seu domínio no meio-campo com sua inteligência e com a capacidade de jogar com os dois pés com a mesma eficiência, a ponto de cobrar faltas tanto com a direita quanto com a esquerda. Tanto que, dentro do clube, brincam: "Nem ele mesmo sabe se é destro ou canhoto!".

E agora, após 12 anos em Valdebebas, espera-se que os interesses ao seu redor se transformem em propostas oficiais para que ele inicie um novo capítulo em sua carreira.

David Jiménez: o braço direito de Arbeloa

E do cérebro à luva, chega a vez de David Jiménez, companheiro de Manuel Ángel na mesma geração da tríplice conquista, que quase chegou a 20 assistências naquela temporada excepcional.

Jiménez é considerado o braço direito de Arbeloa dentro de campo, e muitos em Valdebebas o descrevem como o dono do "melhor pé direito da academia". É um lateral ofensivo por excelência, que se destaca por uma presença forte no campo adversário e é o principal responsável pelas bolas paradas, além de possuir a tranquilidade de um meio-campista na posse de bola.

"Ele avança para frente com toda a força, tem a personalidade de um capitão e o toque de Carvajal", é assim que o resumem dentro da academia. É um jogador de personalidade forte, semelhante à do próprio Arbeloa, que foi seu ídolo na infância e um de seus maiores apoiadores posteriormente.

Jiménez, nascido em 2004 e integrado à academia em 2013, com 1,70 metro de altura, disputou seus últimos 153 minutos com o time principal na temporada passada, dos quais 91 minutos sob o comando de Xabi Alonso, e deixou uma impressão marcante nos treinadores. Ele possui experiência suficiente para decolar fora da bolha do Real Madrid, à espera da faísca que dará início à sua nova carreira, uma faísca que todos confiam estar por vir inevitavelmente.

Um verão que ultrapassa os 200 milhões de euros

Com as saídas de Manuel Ángel e David Jiménez, as receitas do Real Madrid com a venda de jogadores da academia ultrapassarão a barreira dos 200 milhões de euros, sobretudo com a adição de 10 milhões de euros que entrarão nos cofres do clube com a transação de Jacobo Ortega, elevando o total de 199 milhões para além dessa marca.

Foi o que alguns previram dentro de Valdebebas quando falaram de um "verão histórico", algo que agora se concretiza de fato, com o clube mantendo percentuais dos direitos de venda de vários jogadores no futuro.

A lista de jogadores vendidos até agora inclui: Nico Paz (60 milhões de euros), Gonzalo (40 milhões de euros), Víctor Muñoz (20,5 milhões de euros), Gila (15 milhões de euros), Álvaro Rodríguez (12,5 milhões de euros), Álex Jiménez (12,5 milhões de euros), Palacios (10 milhões de euros), Jacobo Ortega (10 milhões de euros), Fran García (4 milhões de euros), Mario Martín (3 milhões de euros) e Fran González (3 milhões de euros), havendo grande interesse em outros jogadores, como Sistero, Yáñez e Juan Martínez.