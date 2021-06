Venezuela, os casos de covid e como isso afeta a estreia da seleção brasileira na Copa América

Atletas e membros da comissão técnica da Venezuela testaram positivo para Covid-19, na véspera do confronto contra o Brasil

O Brasil fará sua estreia na Copa América no próximo domingo (13), e logo na véspera do duelo, cinco atletas da seleção da Venezuela, rival da seleção, testaram positivo para Covid-19.

Os exames foram feitos em um laboratório de Brasília, sede da partida de abertura, e confirmaram a infecção nos atletas, além de outros cinco membros da comissão venezuelana, que estão isolados em seus quartos de hotel.

O staff da seleção venezuelana afirma que jogadores e membros da comissão foram vacinados, e aguarda o resultado de uma contraprova dos exames, para avaliar se os membros estão mesmo infectados.

Não foram divulgados os nomes dos atletas que testaram positivo, nem os possíveis substitutos a serem inscritos na competição.

CONMEBOL altera regulamento da Copa América

Logo após a confirmação dos casos, a CONMEBOL divulgou uma alteração no regulamento da Copa América, que agora permite alterações ilimitadas nas escalações originais do torneio, em caso de atletas infectados, ou que tiveram contato próximo com indivíduos com Covid-19.

Isso significa que, em caso de contaminação de jogadores, as seleções poderão realizar a convocação de reposições, quantas vezes for necessário. Antes disso, as mudanças eram limitadas a cinco, durante todo o torneio.

Como o episódio afeta a estreia da seleção na Copa América?

Até o momento não existe nenhum indicativo de que a partida entre Brasil e Venezuela seja adiada ou cancelada. O confronto segue agendado para este domingo (12), às 18h00 no estádio Mané Garrincha, em Brasília.