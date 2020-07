Vender Coutinho foi o melhor negócio que o Liverpool fez, diz ídolo

Graeme Souness, um dos maiores ícones dos Reds, não poupou elogios ao trabalho de Klopp

A venda de Philippe Coutinho para o , em janeiro de 2018, foi “o melhor negócio” que o poderia ter feito. Esta é a opinião de Graeme Souness, um dos maiores ídolos da história dos Reds.

Na época, o clube inglês não cogitava a hipótese de negociar aquele que, segundo muitos, era o seu melhor jogador. O Liverpool e o técnico Jurgen Klopp só aceitaram o negócio quando Philippe Coutinho deixou evidente o seu desejo de jogar no Barcelona – evidenciando também que se não fosse vendido, ficaria em Anfield a contragosto.

E foi justamente através da venda do meia-atacante brasileiro que o Liverpool conseguiu fundos para duas contratações que mudaram o nível do time: o zagueiro Virgil van Dijk chegou no mesmo janeiro de 2018 que marcou a saída de Coutinho, enquanto o goleiro Alisson foi contratado, meses depois, junto à .

“Quando me perguntam qual foi a contratação mais importante, acho que dá para olhar para trás e avaliar quando o Liverpool deixou de ser um bom time para se transformar em um ótimo time”, afirmou o escocês para a Sky Sports.

“Eles venderam o Coutinho e conseguiram 160 milhões de libras ou coisa parecida, e conseguiram trazer o Alisson, o Van Dijk e ainda ficaram com o troco. Deve ter sido o melhor negócio que este clube já fez”, pontuou. No Barça, Coutinho não conseguiu manter as boas atuações e foi emprestado ao – que optou por não contratá-lo em definitivo.

Souness também não poupou elogios ao técnico Jurgen Klopp e ao elenco que, um ano após conquistar a Liga dos Campeões da Europa, também levantou a Premier League – acabando com um jejum de 30 anos sem títulos da primeira divisão inglesa.

“O segredo desta consistência está na liderança do treinador”, avaliou. “Eu nunca me canso de falar isso: você não pode ter sucesso, a não ser que tenha bons profissionais experientes. Acho que estes profissionais experientes estão ajudando a conduzir esta consistência”.