Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-POR-LIGA-BENFICA-MOREIRENSEAFP

Traduzido por

Venda definitiva: Mourinho descarta goleiro do Real Madrid

Mercado da bola
La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
F. Gonzalez
Sevilla
Espanha

O Sevilla chegou, neste sábado, a um acordo para a contratação de Fran González, goleiro do Real Madrid, que ficou fora dos planos do técnico português José Mourinho. 

A expectativa é que Fran González, de 21 anos, se junte nas próximas horas à pré-temporada da equipe andaluza na Holanda, que se estende até o próximo sábado.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que o Sevilla pagará cerca de 3 milhões de euros para adquirir 50% dos direitos de Fran González, que foi o goleiro titular do Real Madrid Castilla nas duas últimas temporadas. 

O goleiro também já acertou todas as cláusulas de seu contrato com o clube andaluz, que se estenderá até junho de 2031, segundo fontes a par da negociação citadas pela agência EFE.

Fran ingressou na academia do Real Madrid há 4 anos e disputou cerca de 50 partidas com o Castilla, além de uma partida com o time principal, contra o Valencia no estádio Santiago Bernabéu, pela trigésima rodada da temporada 2024-2025 do Campeonato Espanhol.

Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Amistosos de clubes
Utrecht crest
Utrecht
UTR
Sevilla crest
Sevilla
SEV

A chegada de Fran González ao Sevilla resultará na saída do goleiro Alberto Flores do elenco da equipe. Flores tem 22 anos, tem contrato até o próximo dia 30 de junho, e o clube entende que sua etapa com o time reserva chegou ao fim.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google