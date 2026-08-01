Venda definitiva: Mourinho descarta goleiro do Real Madrid

O Sevilla chegou, neste sábado, a um acordo para a contratação de Fran González, goleiro do Real Madrid, que ficou fora dos planos do técnico português José Mourinho.

A expectativa é que Fran González, de 21 anos, se junte nas próximas horas à pré-temporada da equipe andaluza na Holanda, que se estende até o próximo sábado.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que o Sevilla pagará cerca de 3 milhões de euros para adquirir 50% dos direitos de Fran González, que foi o goleiro titular do Real Madrid Castilla nas duas últimas temporadas.

O goleiro também já acertou todas as cláusulas de seu contrato com o clube andaluz, que se estenderá até junho de 2031, segundo fontes a par da negociação citadas pela agência EFE.

Fran ingressou na academia do Real Madrid há 4 anos e disputou cerca de 50 partidas com o Castilla, além de uma partida com o time principal, contra o Valencia no estádio Santiago Bernabéu, pela trigésima rodada da temporada 2024-2025 do Campeonato Espanhol.

A chegada de Fran González ao Sevilla resultará na saída do goleiro Alberto Flores do elenco da equipe. Flores tem 22 anos, tem contrato até o próximo dia 30 de junho, e o clube entende que sua etapa com o time reserva chegou ao fim.