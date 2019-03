Venda de Luan Cândido: 8 milhões de euros fixos e 2 milhões de bônus

Jovem lateral-direito do Palmeiras vai assinar contrato válido por cinco temporadas com o Red Bull Leipzig

O acertou na manhã desta sexta-feira os detalhes finais que faltavam para concretizar a venda de Luan Cândido para o Red Bull Leipzig. O Blog Ora Bolas sabe que o valor do negócio foi fixado em 8 milhões de euros (R$ 34,8 milhões), com eventual acréscimo de 2 milhões de euros (R$ 8,7 milhões) de bônus (metas atingidas).

Aos 18 anos, o lateral-esquerdo alviverde viaja à já na próxima semana para realizar exames médicos e, em seguida, assinar contrato válido por cinco temporadas com o novo clube.

No início do ano, recorde-se, Luan Cândido fez parte do elenco da que disputou o no , inclusive marcando um gol na derrota por 3 a 2 para o , em 4 de fevereiro. Desde então, têm treinado com os profissionais do Palmeiras.