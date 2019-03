Vencedor do NxGn, Sancho sonha com a Bola de Ouro

O jovem do Borussia Dortmund foi eleito o melhor sub-19 deste ano

Estrela do , Jadon Sancho ganhou o prêmio NxGn de 2019 e garante: é apenas o início em suas aspirações de ser o melhor jogador do mundo.

Nesta quarta-feira (20), a Goal publicou a sua lista anual com os 50 melhores jogadores Sub-19 do mundo, com o ponteiro do Borussia Dortmund batendo Vinícius Júnior, sensação do , para garantir-se no lugar mais alto do pódio justamente no ano em que vai escrevendo sua história no futebol alemão e na seleção inglesa.

“É uma grande honra receber este prêmio”, afirmou com exclusividade para a Goal. “Existem muitos jogadores excelentes da minha idade, e ser escolhido o melhor jogador no NxGn é realmente bom para mim e para a minha família”.

“Tenho certeza que minha família ficará orgulhosa de mim, estou realmente honrado. Muito obrigado! Agora é continuar trabalhando duro, este não é o final”, garantiu.

De fato, Sancho está determinado a levar o Dortmund ao título alemão nesta temporada, ao mesmo tempo em que busca ajudar a a conseguir uma classificação para a . Entretanto, olhando para o futuro sob uma perspectiva individual, o ponta de 18 anos acredita que um dia poderá receber a Bola de Ouro.

“Acho que deveria ser o objetivo de todos os jogadores”, explicou.

“Óbvio que eu sonho em ganhar a Bola de Ouro, assim como os que ganharam antes de mim, como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Modric e Ronaldinho. Todos estes grandes jogadores ganharam, então acho que deveriam ser uma grande inspiração para qualquer um no mundo que jogue futebol”.

E com o troféu NxGn em mão, Sancho certamente está no caminho certo.

Depois de aparecer com destaque na base do , ajudando também a Inglaterra a conquistar a sub-17 em 2017, o londrino mudou-se para a em busca de mais oportunidades no futebol profissional.

A aposta deu certo, com o jogador contratado por 8 milhões de libras virou titular absoluto durante a campanha 2017-18 do Borussia Dortmund. Desde então, Sancho só evoluiu e tornou-se o atleta mais jovem a fazer oito gols na .

Com o NxGn nas prateleiras, agora a inspiração para levar o Dortmund ao título alemão só cresce. Faltando oito rodadas, os aurinegros dividem a liderança com o Bayern de Munique, perdendo apenas no saldo de gols.