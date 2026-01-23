Velo Clube x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Velo Clube e Corinthians se enfrentam neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Benitão, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o Santos por 1 a 1, o Corinthians volta a campo em busca de recuperação no Campeonato Paulista. Ocupando a sétima colocação, com cinco pontos, o Timão tem a mesma pontuação do Guarani, primeira equipe fora da zona de classificação para o mata-mata. Em quatro partidas sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 3 a 0, foi derrotado pelo RB Bragantino por 3 a 0 e empatou por 1 a 1 com Santos e Guarani.

Do outro lado, o Velo Clube aparece na 13ª posição, com quatro pontos. Após estrear com empate sem gols diante do Botafogo-SP, a equipe conquistou vitória sobre a Ponte Preta, mas acabou derrotada pela Portuguesa por 2 a 0 e pelo Guarani por 1 a 0.

Velo Clube: Marcelo Carné; Ynaiã, Gabriel Mancha, Marcelo Augusto, Betão e Zé Mário; Luiz Otávio, Rodrigo Oliveira e Sillas; João Lucas e Daniel Amorim.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira (Carrillo) e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.

Desfalques

Velo Clube

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Memphis Depay e Cacá estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 25 de janeiro de 2026

domingo, 25 de janeiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Benitão - Rio Claro, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

VCL Um COR 0 0 Empate 1 Corinthians 2 - 1 Velo Clube 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

