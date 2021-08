'Velho conhecido' de Tite, Edenílson vibra ao chegar à seleção brasileira

Desde os tempos em que ainda era técnico do Corinthians, o atual técnico do Brasil demonstra admirar o futebol do atual meio-campista colorado

Destaque do time do Internacional, o meia Edenilson foi convocado na tarde desta sexta-feira para defender a seleção brasileira nos próximos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, no Catar.

“Fico muito feliz, uma sensação única, difícil de descrever, sentimento que não cabe dentro do peito. Na hora eu quis ligar para a minha família, agradecer a cada companheiro, os de hoje e os que passaram por aqui, porque futebol é trabalho coletivo a gente sabe que às vezes um se sobressai mais que outros e por isso eu agradeço a cada pessoa, a cada companheiro, a cada treinador que por aqui passou. como eu falei, é uma sensação indescritível pra mim e eu só tenho a agradecer”, destacou Edenílson.

O meia colorado tem 31 anos e foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira. Edenilson é um dos goleadores do Campeonato Brasileiro, com 8 gols feitos. Na temporada, Edenilson é o segundo goleador do Inter com 12 gols marcados, só perdendo para Yuri Alberto, que tem 13 gols na temporada.

“É uma sensação única representar para mim a maior seleção do mundo, a seleção com mais história, o país do futebol e são poucos que tem este privilégio e pode ter certeza que vou fazer o que sempre fiz, lógico que se der para fazer um pouquinho a mais será sempre bem-vindo, mas vou manter o meu nível de trabalho, o meu nível de relacionamento com os companheiros e tentar ajudar da melhor maneira possível”, disse Edenilson

Edenilson é um daqueles casos de jogadores que surgiram para o futebol sem ter passado pelas categorias de base. Aos 18 anos, Edenilson trabalhava em uma empresa e nem imaginava que poderia um dia se tornar jogador profissional. Nas peladas de final de semana já mostrava intimidade com a bola e por isto foi convidado para participar de uma peneira no Guarani, clube da cidade de Venâncio Aires, cidade do interior do Rio Grande do Sul.

Do Guarani, Edenilson foi para o Caxias, onde teve destacada passagem e por isto acabou indo para o Corinthians, indicado por Tite, na época treinador do Timão. Agora eles irão voltar a trabalhar juntos, só que desta vez na Seleção Brasileira.

Inter tem três jogadores convocados

Além de Edenilson, o Internacional também teve mais dois jogadores convocados para as eliminatórias sul-americanas. O centroavante Paolo Guerrero, que vai defender a seleção do Peru, e o atacante Carlos Palácios, que vai defender a seleção do Chile. Casualmente Edenilson vai encontrar no dia dois de setembro o seu colega Carlos Palácios, no confronto entre Chile x Brasil, que será disputado em Santiago, capital chilena.

No dia nove de setembro será a vez de se encontrar com o centroavante Paolo Guerrero, no confronto entre Brasil x Peru, que irá ocorrer em São Paulo.

“Não parei para pensar, ainda está tudo meio bagunçado na cabeça. Primeiro vou pensar neste jogo contra o Atlético-GO, fazer um bom jogo junto com o Guerrero e com o Palácios e depois, se Deus quiser, a gente possa se encontrar e o Brasil sair vencedor nestes confrontos”, destacou Edenilson.

A CBF já havia estabelecido que cada clube que tivesse um jogador convocado para a seleção brasileira a partida deste time seria transferida para outra data. Com a convocação de Edenilson a partida entre Inter x Bragantino, marcada para o dia sete de setembro, no Beira-Rio, vai passar para um novo dia que ainda não foi definido pela CBF.