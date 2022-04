Vélez Sarsfield x RB Bragantino: escalação, desfalques e mais do jogo da Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (14) para Vélez Sarsfield x RB Bragantino, duelo válido pela segunda rodada do grupo C da Libertadores, a partir das 21h (do horário de Brasília).

O Bragantino estreou com vitória na competição, e vem de um empate contra o Juventude pelo Brasileirão, enquanto o Vélez empatou com o Boca Juniors no último final de semana.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Após poupar jogadores no duelo contra o Juventude, o técnico Maurício Barbieri deverá usar força máxima contra o Vélez. Artur, destaque da equipe, segue no departamento médico, e não viajou para a Argentina.

O técnico Julio Vaccari não poderá contar com o zagueiro Lautaro Giannetti, que ficará afastado por seis meses após sofrer uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo.

Possível escalação do Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Damián Fernández (Matías de los Santos), Valentín Gómez e Francisco Ortega; José Florentín, Santiago Cáseres e Máximo Perrone; Luca Orellano, Lucas Pratto e Lucas Janson.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido; Helinho, Eric Ramires, Jadsom, Sorriso; Hyoran e Ytalo.

Do aeroporto para o treino! ✈️⚽️😅



📸 Ari Ferreira #RedBullBragantino pic.twitter.com/1meg3s1Ulv — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 13, 2022

DESFALQUES

VÉLEZ SARSFIELD:

Lautaro Giannetti: lesionado.

RB Bragantino:

Artur, Raul, Gabriel Novaes e Emi Martínez: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vélez Sarsfield e RB Bragantino será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet, nesta quinta-feira.