Veja os gols de Manchester City 1x2 Manchester United, pela Premier League

Com boas atuações de Rashford e do brasileiro Fred, o United bateu o City no derby de Manchester; veja os gols

Em jogo marcado por polêmicas de arbitragem, o Manchester United continuou a boa campanha contra o Big Six, bateu o Man City por 2 a 1 no derby dentro do Etihad Stadium e se aproximou da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já os Citizens viram a distância para o líder Liverpool aumentar para 14 pontos e, consequentemente, o sonho do tricampeonato inglês fica mais distante.

Os torcedores do City ficaram reclamando do lance que fez o United abrir o placar: Marcus Rashford fez bela jogada individual e foi derrubado na área por Bernardo Silva. O árbitro Anthony Taylor foi ver o lance no VAR e confirmou a penalidade máxima para os Red Devils. O próprio Rashford cobrou e abriu o placar para o Manchester United.

Seis minutos depois, Anthony Martial e Daniel James tabelaram e a bola sobrou para o francês acertar um belo chute no canto do goleiro Ederson, ampliando o placar. Dali pra frente, foi muita pressão do City e o United se segurou como deu.

No meio do segundo tempo, a torcida do City ficou na bronca com a arbitragem mais uma vez: em jogada de Kyle Walker, a bola acabou desviando no braço do brasileiro Fred, que teve bela atuação na partida. No entanto, o VAR analisou que o braço do meiocampista estava colado ao corpo e confirmou apenas o escanteio.

Aos 85, o City conseguiu diminuir, com cabeçada do argentino Nicolás Otamendi. Porém, não foi o suficiente e os Citizens saíram derrotados do derby. Como ponto negativo, mais uma vez tivemos casos de racismo em uma partida de futebol, quando a torcida do City ofendeu Fred, que iria cobrar um escanteio, com insultos racistas.