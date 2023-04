Vasco x Portuguesa-RJ ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeoanato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Vasco e Portuguesa-RJ se enfrentam na tarde deste sábado (15), às 15h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Com 100% de aproveitamento na competição, com vitórias contra Audax, Nova Iguaçu e Boavista, o Vasco ocupa a segunda colocação na tabela da Taça Guanabara, com nove pontos conquistados.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ venceu uma partida, contra o Flamengo, e perdeu as outras duas disputadas, contra Fluminense e Botafogo. A equipe ocupa a nona colocação na tabela, com três pontos conquistados.

Prováveis escalações

Vasco: Lecce, Paulinho, Pimentel, Roger, JP, Julião, Paixão, Marlon Santos, Juan, Ray, Leandrinho.

Portuguesa-RJ: Juan Felipe, Kevin Leon, Rafael Arruda, Patrick Silva, Lima, Alisson Eduardo, Hugo Santana, Gabriel Farias, Pedro Henrique, Ivisson, Alison Matheus.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa-RJ

Sem desfalques confirmados.

Quando é?