Vasco x Londrina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Em clima de decisão, equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), pela 32ª rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto pelo G-4, o Vasco recebe o Londrina nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Em quarto lugar e três pontos acima do Londrina, quinto colocado, o Vasco volta a campo pressionado pela vitória após a derrota para o Cruzeiro por 3 a 0 na última rodada.

"É um jogo de 6 pontos, se ganha a gente abre uma vantagem maior. Em casa a gente é muito forte, se não fosse por eles (torcida), não estaríamos nessa posição. Jogo para entrar focado, uma final. Temos que ir com esse pensamento para não pensar em nenhum outro resultado que não seja a vitória", afirmou Yuri Lara.

"É um jogo importante, estamos mobilizados para esse jogo. Sabemos que vai ser uma final, como as outras seis que faltam depois. Não tem muito o que fazer, vamos contar com a torcida, fator casa. Essa combinação vai nos deixar muito fortes e se Deus quiser vamos vencer o jogo", completou.

Do outro lado, o Londrina, que também vem de derrota para a Ponte Preta por 2 a 0, busca a recuperação no confronto direto.

Para o confronto, o técnico Adilson Batista pode optar pela entrada de Danilo Peu no lugar de Douglas Coutinho, suspenso, enquanto Matheus Lucas e Gabriel Santos brigam pela vaga de Leandrinho, expulso na última rodada.

"Vamos pensar com calma. São dois jogadores importantes. Dentro daquilo que a gente conhece do Vasco, vamos tentar um time bem competitivo para fazer um grande jogo e tentar a vitória lá", afirmou o treinador.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma quatro vitórias, contra três do Londrina, além de um empate. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, a equipe carioca venceu por 1 a 0.

Escalações:

Escalação do provável VASCO: Thiago Rodrigues; Leo Mattos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor; Andrey Santos, Yuri Lara e Nenê; Marlon Gomes, Nenê e Eguinaldo; Raniel.

Escalação do provável LONDRINA: Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca, Gegê e Caprini; Danilo Peu e Gabriel Santos.

Desfalques

Vasco

Gabriel Dias e Riquelme, lesionados, seguem fora.

Londrina

Douglas Coutinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Leandrinho, expulso diante da Macaca, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 29 de setembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: São Januário – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: WILTON PEREIRA (árbitro), GUILHERME DIAS e CRISTHIAN PASSOS (assistentes), ALEXANDRE VARGAS (quarto árbitro) e HELTON NUNES (AVAR)