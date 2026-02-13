Vasco x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Carioca 2026

Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelas quartas de final do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Vasco e Volta Redonda ao vivo
O jogo entre Vasco e Volta Redonda será transmitido pelo sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.
Notícias e prováveis escalações
Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco volta suas atenções para a fase decisiva do Campeonato Carioca. Em busca do 25º título estadual, o Gigante da Colina garantiu vaga nas quartas de final ao derrotar o Botafogo por 2 a 0 e encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos.
A campanha vascaína registra três vitórias, dois empates e uma derrota nos seis jogos disputados. O técnico Fernando Diniz chega pressionado para o confronto, principalmente após o início irregular no cenário nacional.
Do outro lado, o Volta Redonda terminou na terceira colocação do Grupo A, também com 11 pontos. Conforme o regulamento, em caso de empate no tempo normal, a vaga para a semifinal será decidida nas cobranças de pênaltis.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Philippe Coutinho (Johan Rojas); Andrés Gómez, Brenner (Spinelli) e Nuno Moreira.
Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Henrique Silva e PK; MV, Ygor Catatau e Marquinhos.
Desfalques
Vasco
Jair e Mateus Carvalho estão no departamento médico.
Volta Redonda
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: sábado, 14 de fevereiro de 2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
