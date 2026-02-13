Vasco x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Carioca 2026

Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelas quartas de final do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Vasco e Volta Redonda ao vivo

O jogo entre Vasco e Volta Redonda será transmitido pelo sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco volta suas atenções para a fase decisiva do Campeonato Carioca. Em busca do 25º título estadual, o Gigante da Colina garantiu vaga nas quartas de final ao derrotar o Botafogo por 2 a 0 e encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos.

A campanha vascaína registra três vitórias, dois empates e uma derrota nos seis jogos disputados. O técnico Fernando Diniz chega pressionado para o confronto, principalmente após o início irregular no cenário nacional.

Do outro lado, o Volta Redonda terminou na terceira colocação do Grupo A, também com 11 pontos. Conforme o regulamento, em caso de empate no tempo normal, a vaga para a semifinal será decidida nas cobranças de pênaltis.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Philippe Coutinho (Johan Rojas); Andrés Gómez, Brenner (Spinelli) e Nuno Moreira.

Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Henrique Silva e PK; MV, Ygor Catatau e Marquinhos.

Desfalques

Vasco

Jair e Mateus Carvalho estão no departamento médico.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 14 de fevereiro de 2026

sábado, 14 de fevereiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

