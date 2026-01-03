Vasco x Velo Clube: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Vasco e Velo Clube se enfrentam neste sábado (03), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Campeão da Copinha em 1992, o Vasco busca o segundo título na competição. Integrando o Grupo 12 ao lado do Velo Clube, o Gigante da Colina também enfrentará o I9 FC, de Ribeirão Preto, e o Guanabara City, de Goiás.

O Velo Clube, por outro lado, participa da sua nona edição do torneio, após uma boa campanha no Paulistão 2025, que garantiu ainda sua vaga na Copa do Brasil 2026. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a segunda fase.

Vasco: Phillipe Gabriel, Wanyson, Walace Fernandes, Alison, Lukas Zuccarello, Gustavo Guimarães, Luiz Lócio, Samuel Jesus, Jotavve Fonseca, Bruno Lopes, Léo Jacó.

Velo Clube: Paulo, Gustavo Odilon, Breno Lopes, Arthur Fernandes, Carlinhos Santos, Rair, Fabio, Pedro Paoli, Airton, Vinicius Toledo, Leandro.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Velo Clube

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 3 de janeiro de 2026

sábado, 3 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Municipal José Vessi - Cravinhos, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis