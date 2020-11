Vasco tentou a contratação do croata Alen Halilovic, ex-Barcelona

Sem clube depois de ter deixado o Milan, meia-atacante acabou por ser descartado ao pedir um alto salário

Atrás ainda de mais um reforço para o setor ofensivo, o tentou nesta semana a contratação de Alen Halilovic. A Goal apurou que o meia-atacante croata, que atualmente está sem clube, pediu um alto salário e, por isso, as conversas não avançaram.

Livre no mercado depois de ter encerrado o vínculo com o , no último mercado de verão europeu, o jogador de 24 anos foi bem avaliado por Ricardo Sá Pito e era visto como o ‘plano A’ da diretoria do Cruz-Maltino, que, agora, analisa outras opções mais viáveis do ponto de vista financeiro.

Revelado pelo Dínamo Zagreb e com 10 jogos pela seleção principal da , Halilovic chegou a ser visto como uma das principais jovens esperanças do , com quem teve vínculo até 2015. Porém, fez apenas uma partida pelo time catalão e decepcionou.

Na , Alen Halilovic também defendeu Gijón e Las Palmas. Nas duas últimas temporadas, passou sem sucesso por Standard Liege, da , e Heerenveen, da .