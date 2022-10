Vasco x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Cruzmaltino pode confirmar o acesso à Série A nesta quinta-feira (27); veja como acompanhar ao vivo na TV

Com os ingressos esgotados, o Vasco recebe o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (27), às 21h45 (de Brasília), em São Januário, pela penúltima rodada da Série B. O confronto pode marcar o retorno da equipe carioca para a Série A. A partida terá transmissão da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Dependendo apenas de si para confirmar o acesso, o Vasco precisa da vitória em casa. Em caso de empate, a equipe subirá se o Ituano não vencer o Londrina, na sexta-feira (28).

A equipe de Jorginho chega embalada após a grande virada na última rodada. Depois de sair perdendo por 1 a 0, virou para 2 a 1 diante do Criciúma no segundo tempo.

O treinador pode repetir novamente a escalação da última rodada, mas pode optar pela entrada de Nenê no lugar de Eguinaldo. O veterano meia comandou a virada no último sábado (22), quando entrou no lugar de Alex Teixeira.

"Ainda não conquistamos o acesso. Falta bem pouquinho. Falta muito pouco para alcançarmos o nosso objetivo.Os jogadores são protagonistas", afirmou Jorginho após a vitória sob

Raniel e Luiz Henrique, que cumpriram suspensão, também voltam a ficar à disposição.

Já o Sampaio Corrêa, vindo de derrota para o Ituano por 1 a 0, soma 52 pontos, e não tem mais chances de acesso. Para o duelo, Paulo Sérgio, recuperado de entorse no joelho, volta a ficar à disposição e briga com Joécio por uma vaga no time titular.

Luiz Daniel, que se recupera de uma pancada no rosto, será substituído por Matheus Inácio.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma quatro vitórias, três empates e três derrotas. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, o Sampaio venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável VASCO: Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição, Edmar; Yuri, Andrey, Nenê, Marlon Gomes; Tubarão, Alex Teixeira.

Escalação do provável SAMPAIO CORRÊA: Matheus Inácio; Mateusinho, Alan Godói, Joécio (Paulo Sérgio) e Pará; André Luiz, Ferreira e Rafael Vila; Nádson (Lucas Araújo/Eloir), Gabriel Poveda e Ygor Catatau.

Desfalques

Vasco

Paulo Victor, Matheus Ribeiro, Gabriel Dias e Riquelme, no departamento médico, estão fora.

Sampaio Corrêa

Luiz Daniel está se recuperando de uma pancada no rosto.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 27 de outubro de 2022

• Horário: 21h45 (de Brasília)

• Local: São Januário – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: JEAN PIERRE (árbitro), JOSÉ EDUARDO e MICHAEL STANISLAU (assistentes), YURI ELINO (quarto árbitro) e DANIEL NOBRE (AVAR)