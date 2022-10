Nenê no Vasco: quantos gols, assistências e títulos o meia tem pelo Cruz-maltino

Aos 41 anos, o meia segue como referência para a equipe de São Januário e já ajudou diretamente o clube em mais de 100 gols

Aos 41 anos, Nenê ainda é protagonista do Vasco da Gama, que está muito próximo de retornar à elite do Campeonato Brasileiro. Depois de ter acertado seu retorno para São Januário na reta final de 2021, após passagens por São Paulo e Fluminense, Nenê não conseguiu levar o Gigante da Colina de volta à elite do Brasileirão no ano passado. Este 2022, portanto, representa mais uma empreitada na Série B.

Independentemente da missão, o torcedor vascaíno sabe que pode confiar no meia. Apesar da idade avançada, o seu histórico, tanto recente quanto geral, mostra que a parceria com a Cruz de Malta lhe rende bons momentos. A esperança do cruz-maltino é que não seja apenas Nenê a decidir jogos, claro.

Quantos gols Nenê fez pelo Vasco?

Maior goleador do Gigante da Colina no período pós-Romário, Nenê acumula um total de 59 gols com a camisa vascaína. O jogador disputou um total de 189 jogos. Os números foram divulgados pelo Vasco da Gama e são atualizados constantemente pela GOAL.

Considerando apenas jogos de competições oficiais (ou seja: excluindo a participação na Florida Cup de 2017) Nenê tem 57 tentos pelo Gigante da Colina.

Gols de Nenê pelo Vasco

Brasileirão Série A: 14 gols

14 gols Brasileirão Série B: 23 gols

23 gols Campeonato Carioca: 16 gols

16 gols Copa do Brasil: 4 gols

4 gols Florida Cup: 2 gols

Quantas assistências Nenê tem pelo Vasco?

Em relação a passes para gols, o meia serviu companheiros cruz-maltinos um total de 49 vezes.

Os títulos de Nenê pelo Vasco

O único título de Nenê com a camisa cruz-maltina foi o Campeonato Carioca de 2016. O jogador também ajudou o clube da Colina a levantar taças de turno, como a Taça Guanabara de 2016 e a Taça Rio de 2017.