Vasco quer pagar cerca de R$ 8 milhões pela compra de Jair, do Atlético-MG

Proposta ainda não foi formalizada, mas os cariocas são os principais interessados em tirar o volante da Cidade do Galo

O Vasco está disposto a pagar cerca de R$ 8 milhões pela aquisição de Jair, volante do Atlético-MG, no mercado da bola. As tratativas podem ter um avanço nos próximos dias, mas ainda estão longe de um desfecho, como soube a GOAL.

O Galo não definiu preço exato para a saída do volante de 28 anos na janela de transferências, mas deu indícios do que gostaria de receber nas conversas com o Cruzmaltino. A diretoria atleticana avaliará o que os cariocas oferecerão realmente em uma proposta de compra para dar sequência à negociação.

As conversas para a aquisição de Jair começaram às vésperas do natal. Ciente da venda de Andrey Santos para o Chelsea, o Vasco procurou o jogador do Atlético-MG e o colocou como o principal alvo para a posição. Além dele, houve proposta também por Vinícius Zanocelo, do Santos. Os paulistas, no entanto, não pretendem liberá-lo.

O meio-campista tem contrato com os mineiros até 31 de dezembro de 2025. Na última temporada, fez 48 partidas, com um gol e quatro assistências. No período, somou 3.527 minutos em campo.

O Vasco não foi o único a mostrar interesse na aquisição de Jair nesta janela de transferências. Ele também já esteve na lista de Grêmio e São Paulo no atual mercado da bola. Ambos fizeram consulta pelo jogador.